Hecklingen hat Bauchschmerzen mit neuem Vertrag

Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses des Stadtrates hatten in ihrer jüngsten Sitzung Bauchschmerzen mit der geplanten Neufassung des Gesellschaftervertrages der Umland Wohnungsbaugesellschaft mbH.

Am Mühlenholz 19a bis 19d ist ein Objekt der Umland Wohnungsbaugesellschaft in Egeln.

Hecklingen/Groß Börnecke/Schneidlingen - „Der aktuelle Gesellschaftervertrag der Umland ist uralt und musste überarbeitet werden“, sagte Hecklingens Bürgermeister Uwe Epperlein (Wählergemeinschaft Hecklingen) in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Stadtrates. Er will die Entscheidung nicht allein treffen, sondern sich ein Votum des Rates holen. „Die finanzielle Situation der Gesellschaft ändert sich dadurch aber nicht“, sagte Epperlein auf eine Frage vom ASG/Linke-Fraktionschef Wolfgang Weißbart, der auch Ortsbürgermeister in Cochstedt ist.