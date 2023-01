Kirche Hecklingen: Neue Klöppel und Antriebe für die Glocken in der Basilika

Die evangelische Kirchengemeinde Hecklingen kann die Erneuerung der Klöppel und der Antriebe der beiden aus den Jahren 1290 und 1390 stammenden Kirchenglocken in der romanischen Basilika in Auftrag geben. Darüber sowie über das Interesse der Touristen an diesem bemerkenswerten Bauwerk sprach Volksstimme-Redakteur René Kiel mit dem Pfarrer der Kirchengemeinden Amesdorf-Warmsdorf, Güsten, Hecklingen, Leopoldshall, Neundorf und Rathmannsdorf Kornelius Werner. Er ist Glockensachverständiger der Evangelischen Landeskirche Anhalts.