Hecklinger Stadtbaubetrieb arbeitet in Staßfurt

Der Hecklinger Stadtbaubetrieb ist in Staßfurt mit dabei, die Außenanlagen der neuen Lebenshilfe-Verwaltung fertigzustellen.

Frank Brauner vom Hecklinger Stadtbau-Betrieb beim Bordesetzen an der neuen Lebenshilfeverwaltung in Staßfurt.

Staßfurt - Ohne Wasserwaage läuft bei Frank Brauner nichts. Der Tiefbauer des Hecklinger Stadtbau-Betriebes ist seit einigen Wochen mit seinen Kollegen am Luisenplatz in Staßfurt aktiv, um am neuen Lebenshilfe-Verwaltungsgebäude die Außenanlagen herzurichten. Derzeit ist er dabei, die Borde zu setzen. Und die müssen natürlich absolut gerade sein.