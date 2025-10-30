weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Streit in der Lokalpolitik: Heimatfreunde Ilberstedt greifen Verwaltungsleiter in Güsten an

Gemeinderäte erwägen Dienstaufsichtsbeschwerden gegen den Bürgermeister und Verwaltungs-Chef der Verbandsgemeinde Saale-Wipper.

Von Falk Rockmann 30.10.2025, 18:09
Die Arbeit des Verwaltungsleiters in Güsten steht unter Beschuss.
Foto: F. Rockmann

Güsten/Ilberstedt. - Mit vier Dienstaufsichtsbeschwerden gegen den Saale-Wipper-Bürgermeister (gleichzeitig Verwaltungsleiter) soll sich der Verbandsgemeinderat Saale-Wipper in seiner Sitzung am Mittwoch, 5. November (18 Uhr, Rathaus Güsten) befassen. Antragstellerin ist die Ilberstedter Gemeinderatsfraktion der Heimatfreunde, welche durch Roland Halang in der Bürgerfraktion Saale-Wipper im Rat der Verbandsgemeinde vertreten sind.