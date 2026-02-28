Damit die 140 „Bördespatzen“ in Egeln nicht lange im Kalten sitzen mussten, haben die Kita, der Träger, die Verbandsgemeinde und die Umland gut zusammengearbeitet.

Tobias Kienzler (rechts), Geschäftsführer der Umland Service GmbH, und Christoph Knigge, technischer Betriebsleiter, stellen Kita-Chefin Maren Witzke die neue Heizungsanlage vor.

Egeln - Nach 22 Jahren hatte der Heizkessel im Keller der Kindertagesstätte „Bördespatzen“ in Egeln, die von der PIN GmbH betrieben wird, urplötzlich seinen Geist aufgegeben. „Wir hatten am Freitag festgestellt, dass die Heizkörper kalt waren“, sagte Kita-Leiterin Maren Witzke. Bei einer Kontrolle im Keller mit dem Hausmeister habe man festgestellt, dass die Anlage trotz der Kniffe, die man sonst in ähnlichen Fällen angewandt habe, nicht mehr funktioniert. „Und irgendwann fuhr die Heizung dann so hoch, dass wir gedacht haben, es ist eine Turbine und alles schnell ausgestellt haben“, sagte Maren Witzke. Daraufhin hatte sie sich wegen einer Reparatur an den Notdienst der Umland Service GmbH gewandt.