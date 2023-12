Der Betreiber der beliebten Freizeitanlage, die Mitteldeutsche Camping und Gastro GmbH Leipzig, will ihre Aktivitäten in Wolmirsleben herunterfahren und sich verstärkt auf die Stadt Calbe (Saale) konzentrieren.

Herrscht bald Stillstand am Großen Schachtsee in Wolmirsleben?

Max Kogel aus Wolmirsleben kümmert sich in der Zeit der Schließung der Schiffsgaststätte in Breitenhagen um die Baustelle in Calbe.

Wolmirsleben/Calbe. - Die Mitteldeutsche Camping und Castro GmbH, die den Campingplatz am Großen Schachtsee in Wolmirsleben sowie das Schiffsrestaurant „Maria Gerda“ in Breitenhagen betreibt, will ihre Aktivitäten im kommenden Jahr in Wolmirsleben aufgrund der unsicheren Zukunft dieser Freizeiteinrichtung herunterfahren. Stattdessen werde man sich stärker auf die Stadt Calbe konzentrieren, hieß es.