Hochspannungsleitung „SuedOstLink“ in Bördeland und Staßfurt erst ab 2027

Staßfurt/Schönebeck - An der Küste weht starker Wind. Wer schon am Meer war, wird das bestätigen können. Gerade im Norden von Deutschland gibt es daher viele Windkraftanlagen, während sie im Süden kaum vorhanden sind und dort gleichzeitig Kernkraftwerke vom Netz gehen. Um den überschüssigen Strom aus den erneuerbaren Energien von Norden nach Süden zu bringen, wird seit einigen Jahren an Hochspannungsleitungen gearbeitet.