Staßfurt/Güsten - In diesen Tagen ist Susanne Henschke auch teilweise mit ihrem Latein am Ende und weiß nicht mehr weiter. „Der Pegel der Bode steht jetzt bei 3,04 Meter. Aber ob das stimmt? Es ist eigenartig“, sagt die Fachdienstleiterin für Sicherheit und Ordnung in Staßfurt. „Das ist völlig neu. Jedes Hochwasser ist anders.“ „Das Wasser verhält sich anders. Wir können uns nur grob am Pegel orientieren“, sagt auch Löderburgs Ortsbürgermeister Danny Hempel (CDU). „Bei diesem Pegel von über 3 Metern müsste das Wasser zum Beispiel in Athensleben bereits an den Häusern stehen. Das ist aber nicht so. Es ist schwierig.“