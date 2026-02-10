„Arkschlem Helau!“ ist längst eine gute Adresse für familiären Karneval. Sechs Sessions gibt es im Saal des Dorfgemeinschaftshauses. Warum die Nachfrage so groß ist.

Die „Funkies“ mit dem Gardetanz. Sechs Mädels und Till, studierten bereits ab September ihre Tänze unter der Leitung von Yvonne Storch ein.

Hohenerxleben. - Es ist längst zur Tradition geworden, dass die Hohenerxlebener den Karneval leben und das bereits seit fast 20 Jahren. Für die Mitglieder des Kultur- und Heimatvereins Hohenerxleben gehört die närrische Zeit zu den Höhepunkten im Ort. Die heute 85-jährige und sehr agile Ursula Pennigsdorf ist als Vereinsvorsitzende stolz auf das, was die Karnevalisten jährlich auf die Beine stellen. Die „Karnevalsabteilung“ hat rund 60 Akteure zwischen fünf und 85 Jahren.