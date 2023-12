Ein Heimatgeschichtsforscher aus Hohenerxleben ergänzt die Bestände von Archiven in Dessau, Bernburg und Staßfurt – mit Dorfchroniken, Kriegstagebüchern und mehr.

Raimo Bunde (links) aus Hohenerxleben füllt die Bestände des Landesarchivs in Dessau, hier bei Abteilungsleiter Dr. Kinne.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hohenerxleben/Dessau. - So fasziniert er von der Geschichte seines Heimatortes und alten Schriften darüber ist, so erfüllt ihn die Sammelleidenschaft. Raimo Bunde hat in der Volksstimme schon von abenteuerlichen Übergaben der Hohenerxleber Dorfchronik berichten können.