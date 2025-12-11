Um Staßfurt als „Salzstadt“ zu vermarkten, sollen der Stadtsee und der Kaligarten mehr Aufenthaltsqualität bekommen. Weitere Baustellen: Gäste, Arbeiten und Wohnen.

Der Kaligarten um die ersten Kalischächte der Welt – von Manteuffel (1852 bis 1893) und von der Heydt (1851 bis 1900) – gilt als ein traditionsreicher Platz, den es aufzuwerten gilt. Zum Beispiel per Verfügungsfonds der Arbeitsgemeinschaft Innenstadtbelebung.

Staßfurt - Ein Abenteuerspielplatz mitten in der Innenstadt – mit Bagger, Muldenkipper, Raupen, Radlader oder Matschanlage? Ein durchdachtes Lichtkonzept für die Ufer und die Brücke des Stadtsees? Terrassen mit Seeblick, auf denen es Pommes oder Eis gibt? Mit diesen Ideen starten Staßfurts Wirtschaftsförderer und Geschäftsleute ins neue Jahr. Ein Jahr, in dem Staßfurt im Zeichen einer neuen, breit angelegten Kampagne steht. Als „Salzstadt Staßfurt“ will die Kommune sich zum Ausflugsziel für Tagesgäste machen und sich als attraktiver Arbeits- und Wohnstandort zeigen.