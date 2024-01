Güstens Bürgermeister Michael Kruse blickt auf das Jahr 2023 zurück und findet: „Wir haben vieles geschafft, was man so in einem Jahr auch schaffen kann.“

Güsten - Güstens Bürgermeister Michael Kruse (CDU) blickt im Gespräch mit Redakteurin Lisa Kollien auf das Jahr 2023 zurück und berichtet im Interview über die Projekte, Ziele und Herausforderungen, die die Stadt in diesem Jahr erwarten werden.

Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an das Jahr 2023 zurückdenken?

Es war mein erstes, volles Jahr im Amt des Bürgermeisters, insgesamt sind es jetzt anderthalb Jahre. Wir haben vieles geschafft, was man so in einem Jahr auch schaffen kann. Auch kleine Dinge, die auch dazugehören. Ein paar Sachen waren mir da wichtig, damit die Bürger auch sehen: Da passiert etwas. Und ich denke, das haben wir ganz gut hinbekommen.

Wenn Sie „Kleinigkeiten“ erwähnen, woran denken Sie dabei?

Etwa die Organisation der 650-Jahr-Feier. Das Fest konnte sich sehen lassen, insbesondere der Umzug war sehr schön. Wir haben erstmals einen Maibaum aufgestellt, mit allem Drum und Dran. Wir haben aber auch Litfaßsäulen saniert, haben drei Bushaltestellen mithilfe der Firma Stemmler, die das Material gesponsert hat, erneuert. Spielgeräte in Osmarsleben und Amesdorf wurde repariert oder ersetzt.

Welche Projekte sind von der Stadt noch umgesetzt worden?

Ein größeres Projekt ist die Fertigstellung des Amesdorfer Saals, der mithilfe des Dorfgemeinschaftsvereins Amesdorf/Warmsdorf, ortsansässigen Firmen, vielen Freiwilligen und dem Bauhof wieder genutzt werden kann. Einige Schlaglöcher konnten wir schließen und konnten das Schlaglochprogramm weiterführen und werden es in diesem Jahr weiter ausführen. Und für die Begrünung der Neundorfer Straße haben wir als Stadt noch einmal 10.000 Euro investiert und sobald das Wetter es hergibt, werden dort Buschrosen und Gräser gepflanzt. Allgemein wollen wir wieder in Grün investieren.

Was steht in diesem Jahr noch an?

Wir haben mit der Sanierung des Springbrunnens begonnen. Das war ein Geschenk der Güstener Handwerker an die Stadt, etwa vor 50 Jahren. Ich hoffe, dass uns die Handwerker und Unternehmen auch bei der Reparatur helfen werden. Der Bauhof hilft auf jeden Fall. Der Glasfaserausbau steht auch noch auf dem Plan.

Wie geht es damit voran?

In Amesdorf hat es mit den Stadtwerken Staßfurt leider nicht funktioniert. Dort ist aber trotzdem Glasfaser durch einen anderen Anbieter ausgebaut worden. Bis zum 31. Januar läuft die Vorvermarktung für ein Teilgebiet Güstens durch die Staßfurter Stadtwerke. Entscheiden sich 60 Prozent der Mieter und Eigentümer in dem Gebiet für einen neuen Anschluss, wird auch dort der Ausbau weitergehen. Wir hoffen, dass es vorwärtsgeht und Ende 2024, spätestens Anfang 2025 soll es fertig sein. Und dann geht es in die nächste Phase.

Warum ist der Ausbau wichtig für die Stadt?

Um zukunftsfähig und attraktiv zu sein. Für Gewerbeansiedlung als auch für die Menschen, die im Homeoffice arbeiten. Das große Ziel Güstens ist ja Gewerbeansiedlung und die Erhöhung der Einwohnerzahl. Denn wir haben leider das Problem, dass fast die Hälfte unserer Einwohner älter als 55 Jahre sind. Deswegen brauchen wir für die Zukunft junge Leute in der Stadt. Und dafür benötigen wir attraktive Wohnungen, Häuser und Arbeitsplätze.

Welche Anreize gibt es denn schon in Güsten?

Güsten ist schon sehr attraktiv. Wir haben eine tolle und moderne Kita, eine nagelneue Grundschule, eine private Sekundarschule. Zahlreiche Vereine für Sportler, Schützen, Angler, Reiter, den Heimatverein, die Feuerwehr, Hundesport und vieles mehr: Es ist alles da, was man in der Freizeit und kulturell machen kann. Dazu kommen Ärzte, Apotheke, Einkaufsmöglichkeiten. Auch große Firmen sind hier, Bernburg ist in der Nähe, Bundesstraße und Autobahn sind in der Nähe, Bahnanschluss in vier Richtungen. Entsprechend soll auch der Bahnhof attraktiver werden. Alles, was man braucht, ist auch da.

Apropos Bahnhof, wie sieht es derzeit mit dem Gebäude aus?

Wir haben im vergangenen Jahr erstmal alles dichtgemacht, erste kleinere Reparaturen begonnen. Nun sind wir dabei, Fördermittel zu akquirieren. Ohne die kommen wir nicht weiter. Erste Gespräche haben wir schon geführt. Das wird eine längerfristige Geschichte. Das Wichtigste ist jetzt, die Hülle zu sichern, um dem Verfall entgegenzuwirken. Dach, Fenster und Fassade stehen dabei an erster Stelle.

Auch in Richtung Einkaufen soll sich in Güsten noch etwas ändern.

Richtig. Norma möchte schon seit Jahren vergrößern und neben Raiffeisen an der Bernburger Straße bauen. Das alte Geschäft soll aber nicht leer bleiben: Ein Getränkemarkt hat sein Interesse bekundet, den Standort zu übernehmen. Wir rechnen damit, dass der Baubeginn von Norma etwa im Herbst ist und im Frühjahr 2025 eröffnet werden kann.

Welche Herausforderungen sehen Sie für 2024?

Unser größtes Problem ist Geld, da bin ich aber sicherlich nicht der einzige Bürgermeister, der das sagt. Wegen des Haushaltes können wir nicht so, wie wir wollen, gerade bei Schlaglöchern. Denn wir können jedes Jahr nur eine begrenzte dafür Summe einsetzen. Die Preise sind auch gestiegen. Früher konnten wir für das gleiche Geld weit mehr erreichen. Auch Strom-, Heiz- und Personalkosten wirken sich auf die Verwaltung aus. Deswegen brauchen wir auch gute Fördermittelprogramme, um Großprojekte anzuschieben. Wie etwa der Radweg nach Ilberstedt, der mehr als eine Million Euro kostet, die wir aber zu 100 Prozent gefördert bekommen und nur die Planungskosten übernehmen müssen.

Ein großes Thema sind auch die Kommunalwahlen im Sommer.

Das wird richtig spannend. Ich hoffe, dass wir wieder einen vernünftigen Rat zusammenbekommen, und die gute Ratsarbeit, die bisher stattfindet, weiterführen können. Mir ist wichtig, dass wir zur Sache hin diskutieren und uns nicht im Streit verlieren. Wir müssen Dinge entscheiden und zukunftsfähig handeln. Das hat bisher wirklich gut funktioniert und das wünsche ich mir auch mit dem neuen Stadtrat, denn dann können wir uns auch gegen Zentren wie Bernburg und Aschersleben durchsetzen.