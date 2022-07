Impftermine in Staßfurt für Kinder ab 5 Jahre

Im Januar gibt es die ersten Impftermine für Kinder ab fünf Jahre. In Güsten sind am 29. Dezember noch Impftermine für Erwachsene frei.

Staßfurt - Kinder zwischen fünf und elf Jahren können sich im Impfzentrum des Salzlandkreises in Staßfurt erstmals am Montag, 3. Januar, zum besseren Schutz vor dem Corona-Virus impfen lassen. Dafür vergibt der Salzlandkreis ab sofort an der Hotline (03471) 6842686 spezielle Termine.