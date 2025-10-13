weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Oktoberfest und Preise In Hohenerxleben ist die Maß Bier erschwinglicher

Mit zehn Euro ist der Liter Bier im Festzelt von Hohenerxleben erschwinglicher als im Mutterland des Oktoberfests.

Von fr 13.10.2025, 06:21
Oktoberfest hat auch in Hohenerxleben mittlerweile Tradition.
Hohenerxleben. - Oktoberfest hat Fans auch an der Bode. In Hohenerxleben im Salzlandkreis Dank des hiesigen Kultur- und Heimatvereins (KHV) seit einigen Jahren. Aus Sicherheitsgründen nicht mehr am Dorfgemeinschaftshaus, sondern auf dem umfriedeten Gelände der Alten Schule, begründet Vereinschefin Uschi Pennigsdorf. Die Gäste fanden den Weg auch hierhin zahlreich.