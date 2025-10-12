Wie geht es mit dem Volksfest weiter? Kosten für Pferdemarkt in Havelberg sind gestiegen
Höhere Kosten für mehr Sicherheit auf dem Havelberger Pferdemarkt belasten die Stadtkasse. Sollen Standgelder und Parkplatzgebühren steigen oder Angebote reduziert werden?
Aktualisiert: 13.10.2025, 08:38
Havelberg. - Der Havelberger Pferdemarkt 2025 hat gegenüber den ursprünglich geplanten Einnahmen zunächst ein Plus von 26.600 Euro eingebracht. Dagegen stehen jedoch Mehrausgaben für die Umsetzung des verstärkten Sicherheitskonzeptes. Noch ist nicht alles genau abgerechnet, doch geht die Hansestadt als Veranstalter dieser Großveranstaltung, die alljährlich am ersten September 150.000 bis 200.000 Besucher anlockt, von einem Defizit aus. Darüber muss gesprochen werden.