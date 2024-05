Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Glöthe/Brumby. - Es ist keine Utopie mehr: In zwei Jahren sollen die ersten Fahrzeuge mit Wasserstoff-Antrieb an entsprechenden Zapfsäulen neben dem Autohof Brumby betankt werden können. Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg wurde am Dienstag bei Glöthe gefeiert: der Baustart für ein Umspannwerk. In dessen Umfeld soll die in einem Windpark gewonnene Energie per Elektrolyse in Wasserstoff umgewandelt werden, welcher dann über eine umgewidmete Erdgasleitung zur besagten neuen Tankstelle in Brumby befördert wird.