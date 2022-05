Inklusion in Staßfurt: Für die Gleichbehandlung aller Menschen

Staßfurt - Der Kampf gegen eingefahrene Strukturen scheint oft ein Kampf gegen Windmühlen zu sein. Wer Veränderung will, braucht Zeit, Geduld und ganz viel Kraft. Wer zu früh aufgibt, wird enttäuscht sein, wenn die gewünschte Veränderung nicht eingetreten ist. In dieser Woche werden in Staßfurt die 14. Aktionstage des „Inklusion Netz Staßfurt“ (INS) rund um den Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am 5. Mai stattfinden.