Julianna Dannecker kümmert sich seit mehr als 25 Jahren um Flüchtlinge. Nun wurde die Staßfurterin dafür mit dem Integrationspreis des Landes ausgezeichnet. Die 37-Jährige hilft schon seit mehr als 25 Jahren.

Staßfurt - Es wurde sofort gehandelt. Das besondere Geschenk hatte gar keine Chance Staub anzusammeln. Das Papier – außen versehen mit dem Wappen Sachsen-Anhalts – bekam einen eigenen Platz. „Ich habe die Auszeichnung gleich am nächsten Tag laminiert“, erzählt Julianna Dannecker. Dazu bekam sie noch einen Rahmen und hängt seitdem im Wohnzimmer ihrer Wohnung in Staßfurt. Wo sie sie jeden Tag sehen kann.