Staßfurt - Wer dieser Tage im Staßfurter Lidl seine Einkäufe tätigt, hat zweifelsohne festgestellt: Hier ist deutlich mehr los als noch in der Woche zuvor. Und es stimmt, denn für zwei Wochen hat der Nachwuchs die Verantwortung für den Discounter übernommen: von der Bestellung über das Einräumen der Regale bis hin zur Personalplanung.

Insgesamt 23 von rund 110 Lehrlingen aus den insgesamt 109 Filialen in Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen und Niedersachsen sind für dieses Projekt in die Bodestadt gekommen. Sie wollen zeigen, dass sie die Führungskräfte von morgen sind.

Zukunftstraum: Filialleiter

So wie Alicia O. aus Leipzig, Lisa L. aus Bad Düben und Endre F. aus Magdeburg. Sie gehören zum Leitungsteam. Und während Alicia und Lisa als Vertretungskräfte die Stellung halten, hat Endre F. die Verantwortung als Filialleiter. Doch ganz ins kalte Wasser wurde der 21-Jährige nicht geworfen. „Ich habe mich für das Projekt direkt als Filialleiter beworben. Ich habe auch im vorigen Jahr schon beim Azubi-Store in Magdeburg mitgemacht.“ Damals, sagt er, sei er stellvertretender Filialleiter gewesen. Angst vor der Verantwortung hatte der 21-Jährige daher nicht. Aber er gesteht: Die Personalplanung hat es doch in sich. „Man wächst aber an den Aufgaben. Und mit dem Team funktioniert es auch sehr gut.“

Dem stimmt auch die 21-jährige Lisa L. zu, die gerade in ihrem zweiten und abschließenden Lehrjahr ist. Denn die Bad Dübenerin absolviert das sogenannte Abiturientenprogramm und wird demnächst ihre Ausbildung zur Handelsfachwirtin beginnen: „Wir arbeiten ja tagtäglich in unserem Beruf“, erklärt sie. „Aber hier zu sein ist natürlich etwas anderes. Man muss das Team neu kennenlernen, sich aufeinander einlassen. Nach ein paar Tagen ist es aber schon fast wie immer“, fügt sie mit einem Lachen hinzu.

Mit dem Team wachsen

Alicia O. berichtet, dass während der Zeit im Staßfurter Lidl Zeit für verschiedene Aktionen ist. Zum Beispiel, dass es einen eigenen Aktionstisch für die App des Discounters gibt. „Wir können uns die Zeit nehmen, den Kunden die App genau zu erklären. Das ist im normalen Betrieb kaum möglich.“ Auch eine Obstverkostung wird es geben, heute unterstützen die Azubis zudem die Staßfurter Tafeln.

Jeden Tag pendeln müssen die Azubis nicht. Für die Projektwochen wurden Ferienzimmer in der Bodestadt angemietet, am Wochenende erkunden die Nachwuchskräfte die Stadt. „Am Freitag gibt es dann die Übergabe an das Stammteam und danach wird noch gemeinsam gefeiert“, kündigt Ausbildungsleiterin Lihn L. an. Die 31-Jährige ist zufrieden, auch die Leitung laufe gut. „Und im Notfall sind wir auch da und stehen unseren Azubis zur Seite.“ Rund sechs Monate hat die Planung gedauert. Auch im kommenden Jahr soll es wieder einen Azubi-Store geben. Wo genau, stehe aber noch nicht fest.

Was sagen eigentlich die Kunden zu den Aktionswochen? „Sehr freundlich, weiter so!“ steht in dem Gästebuch, das die Azubis ausgelegt haben. Oder „Sehr zufrieden, freundlich, verrichten ihre Arbeit gewissenhaft“, „Viel Spaß bei eurer Ausbildung“ und „die Auslagen sind vernünftig aufgefüllt.“