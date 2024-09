Alle Bäume vor dem ehemaligen Hotel am Sperlingsberg in Staßfurt wurden gefällt. Der neue Besitzer hat diese fällen lassen. Er hat konkrete Pläne für den Außenbereich und das Gebäude.

Kahlschlag in Staßfurt: Alle Bäume vor ehemaligen Hotel am Sperlingsberg weg

Staßfurt - Der Sperlingsberg bietet als zentraler Platz in Staßfurt an einigen Ecken einen schönen Anblick. Da ist das vor ein paar Jahren sanierte Verwaltungsgebäude der Wobau und der Stadtwerke auf der Westseite, daneben lugt der dahinter liegende Stadtsee hervor. Da sind die Gründerzeithäuser an Nord- und Südseite oder das Stadtpalais von Werdensleben mit dem Tillysaal, das sich an der Ostseite hineinschiebt. Doch dieser eine Schandfleck ist wirklich unschön.