Der Brunnen am Sperlingsberg in Staßfurt ist verdreckt. Eine Stadträtin weist auf das Problem hin. Die Stadt erklärt, welche Pläne es für das zentrale Kleinod gibt.

Der Brunnen am Sperlingsberg in Staßfurt zeigt starke Verschmutzungen.

Staßfurt - Sonntag ist Enkeltag, zumindest bei Bianca Görke. Dann schnappt sich die Staßfurter Stadträtin (WsGS) ihre Mäuse und zeigt ihnen den einen oder anderen lauschigen Platz. Beim Spaziergang am vergangenen Sonntag ging es dabei auch am beliebten Sperlingsberg in Staßfurt vorbei. Der Brunnen mitten auf dem Platz zog die Aufmerksamkeit der Kinder auf sich. Er sprudelt ja so schön. Gerade für Kinder ist das oft ein Platz zum Spielen und Planschen.