Die Freiwillige Feuerwehr Schneidlingen blickt bei ihrer Jahreshauptversammlung auf das vergangene Jahr zurück. 21 aktive Kameraden waren 15 Mal im Einsatz.

Entspannte Stimmung am Ende des Abends nachdem die Kameradinnen und Kameraden ihre Urkunden für Beförderungen, Auszeichnungen und Jubiläen erhielten.

Schneidlingen - Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten aus Schneidlingen, der Hecklinger Ortswehren, Vereinsmitglieder und Gäste strömten am Freitagabend in das Feuerwehrdepot der Schneidlinger. Grund war nicht ein ausgelöster Alarm, sondern die Jahreshauptversammlung der Ortswehr. Wehrleiterin Andrea Bandursky gab einen Rückblick über Einsätze, Fort- und Weiterbildungen und die Entwicklung der Ortwehr im vergangenen Jahr. 21 aktive Kameradinnen und Kameraden waren 15 Mal im Einsatz. Darunter waren vier Brände, drei Verkehrsunfälle und sieben sonstige Hilfeleistungen, wie die Beseitigung von Sturmschäden, Türöffnungen oder die Entfernung von Ölspuren.