Kantor Thomas Wiesenberg zieht zum Abschluss der Ernst-Röver-Orgel-Tage eine positive Bilanz und würde am liebsten auch jeden Sonntag in Groß Börnecke spielen.

Der Ascherslebener Organist Thomas Wiesenberg spielte auf der Röver-Orgel in der Laurentius-Kirche in Groß Börnecke.

René KielGroß Börnecke - Mit einem Konzert in der St.-Laurentius-Kirche in Groß Börnecke sind am Freitagabend die Ernst-Röver-Orgel-Tage zu Ende gegangen. Diese hatte der evangelische Kirchenkreis Egeln aus Anlass des 100. Todestages des Orgelbauers aus Hausneindorf initiiert.