An der Bodebrücke in Löderburg wurden die acht neuen Bodetreppen des Salzlandkreises eingeweiht.

Löderburg - Viel Betrieb gab es am Freitagmorgen, 18. Oktober, an der Bodebrücke in Löderburg. Zur Einweihung der Bodetreppen waren zahlreiche Bürgermeister aus der Region samt Mitarbeiter von Baufirmen, LHW, von der Stadt Staßfurt und vom Salzlandkreis inklusive Landrat Markus Bauer (SPD) ins Bodedorf geströmt. Acht Bodetreppen hatte der Salzlandkreis dank Fördermitteln und Eigenmitteln der Kommunen in Etgersleben, Wolmirsleben, Unseburg, Löderburg, Staßfurt, Hohenerxleben, Löbnitz und Nienburg bauen lassen.