Der DDR-Radrennfahrer Täve Schur verzichtet auf einen potentiellen Platz in der Hall of Fame. Wer seine Karriere verfolgt hat, wird davon nicht überrascht sein.

Die politische Bemühung des Landtags von Sachsen-Anhalt, den Radrennfahrer „Täve“ Schur auf das Podium der bundesweiten Hall of Fame zu hieven, ist nachvollziehbar. Seine Absage jetzt bleibt jedoch nur folgerichtig und unterstreicht die Prinzipien, nach denen die DDR-Legende sein sportliches und politisches Wirken zeitlebens ausrichtete.