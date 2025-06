Rückblick auf den Juni 1975 Kinder, Sport und eine schöne Stadt: Was Menschen in Staßfurt und Umgebung vor 50 Jahren bewegt hat

Einmal im Monat blättert die Volksstimme in den alten Zeitungsbänden mit Ausgaben, die 50 Jahre zuvor erschienen sind. Was die Menschen in Staßfurt und Umgebung im Juni 1975 bewegt hat.