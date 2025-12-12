Den Mädchen und Jungen der Stadt Hecklingen wurde am zweiten Advent in Groß Börnecke eine Menge geboten. Das soll fortan so weitergehen und bleiben.

Bei der Kinderweihnachtsfeier der Stadt Hecklingen in Groß Börnecke wurden der Weihnachtsmann und seine Begleitung freudig begrüßt.

Hecklingen/Groß Börnecke - Die erste Kinderweihnachtsfeier, zu der die Stadt Hecklingen die Mädchen und Jungen aus Cochstedt, Groß Börnecke, Hecklingen und Schneidlingen am Sonntagnachmittag in den Saal des Dorfgemeinschaftshauses nach Groß Börnecke eingeladen hatte, kam bei den Kleinen und ihren Eltern gut an. Das hatte es schon viele Jahre lang nicht mehr gegeben.