Für Kinder aus Cochstedt, Groß Börnecke, Hecklingen und Schneidlingen gibt es im Dorfgemeinschaftshaus in diesem Jahr erstmals eine Weihnachtsfeier.

Weihnachtsfeiern gibt es auch in den Kitas – wie in Groß Börnecke.

Hecklingen/Groß Börnecke - Die Weihnachtszeit ist auch für die Kinder in der Stadt Hecklingen eine Zeit voller Lichter, Sterne, Geheimnisse, süßer Leckereien und Überraschungen. Für die Mädchen und Jungen aus Cochstedt, Groß Börnecke, Hecklingen und Schneidlingen gibt es in diesem Jahr erstmals eine Weihnachtsfeier. Die Idee dazu hatte die Stadtratsvorsitzende Ethel-Maria Muschalle-Höllbach (Wählergemeinschaft Hecklingen), die auch Ortsbürgermeisterin in Groß Börnecke ist. Unterstützung fand sie bei der Stadtjugendpflegerin Gabriele Schlichting. Sie laden die Kinder der Stadt am Sonntag, 7. Dezember, in den Saal des Dorfgemeinschaftshauses nach Groß Börnecke ein.