Der Turm der St.-Petri-Kirche auf dem Königsplatz Staßfurt ist wieder stabil, strahlt wie vor 135 Jahren. Jetzt widmet sich die Gemeinde der Erneuerung des Geläuts.

Der Turm der St.-Petri-Kirche Staßfurt drei Jahre nach Beginn der Sicherungs- und Sanierungsarbeiten. Stein für Stein wurde begutachtet, entsprechend ersetzt und verfugt.

Staßfurt. - Mittwochvormittag – ein ungewöhnlicher Zeitpunkt für ein Fest. Für die Gemeinde St. Petri und Johannis aber doch ein äußerst wichtiger Anlass. Die letzten Gerüste sind gefallen. Der Kirchturm der Petrikirche ist wieder sicher! Kein Ziegelstein mehr, der aus luftiger Höhe auf den Königsplatz kracht. Diese Gefahr hatte einige Jahre zur Sperrung des Bereichs um das Hauptportal geführt.