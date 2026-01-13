Der Rückbau des Kleingartens „Roßbahn“, die Erbpacht „Am Friedhof“ – und ein neues Gesetz aus Berlin: 2026 hält Diskussionsstoff für Staßfurts Laubenpieper bereit.

Der Kleingarten der „Naturfreunde“ an der Hecklinger Straße.

Staßfurt - Auch 2026 hält Diskussionsstoff für Staßfurts Kleingärtner bereit. Seit Kurzem ist der Rechtsstreit zwischen dem Regionalverband und zwei Vereinen der Stadt beendet. Nun geht neben der Renaturierung der Anlage „Roßbahn“ die Entscheidungsfindung zur Kita „Zwergenland“ auf dem Gelände „Am Friedhof“ in die nächste Runde. Das neue Bundeskleingartengesetz, es fördert derweil Balkonkraftwerke, Solar- und Photovoltaikanlagen im Kleingarten.