Was eine Veranstaltung von Sparkasse und Landwirten in Staßfurt den Bauern gebracht hat.

Staßfurt - An einem interessanten Erfahrungsaustausch auf Einladung der Salzlandsparkasse haben mehr als 40 Landwirte aus der Region in der Gaststätte „Am Löderburger See“ teilgenommen. Inhaltlich ging es um den Klimaschutz in der Landwirtschaft und wie neue Projekte entstehen und umgesetzt werden können.