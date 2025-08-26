Der Staßfurter Bürgermeister René Zok hat im August an keinem Ratstermin teilgenommen. Wollte er damit Kritik aus dem Weg gehen? Er zeigt damit: Ihm ist das Retten seiner eigenen Haut wichtiger, als die Probleme in der Stadt zu lösen. Ist so ein Bürgermeister überhaupt noch tragbar?

Staßfurt - René Zok macht derzeit einen groben Fehler nach dem anderen und bläst damit ein Problem auf, das er leicht hätte beseitigen können. Erstens: Nach erster Kritik an Melanie Zok lässt er ihren Ehrenamtsvertrag weiterlaufen. Bis heute. Ein sofortiges Aussetzen hätte beide schützen können. Zweitens: René Zok verschleppt die Aufklärung, indem er sie seinem Stellvertreter überhäuft. Und einen entsprechenden Tagesordnungspunkt selbst absetzt. Drittens: Bei sieben Sitzungen von Ortschaftsräten und vier Ausschusssitzungen fehlt der Bürgermeister und führt terminliche und persönliche Gründe an. Obwohl Themen diskutiert werden, die in Staßfurt derzeit wichtig sind. Siehe geplanter Spielplatz Erich-Weinert-Siedlung, geplanter Batteriespeicher von Ecostor in Förderstedt oder die neue Grundsteuer.