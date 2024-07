Die Salzland-CDU verhilft offensichtlich AfD-Kandidaten zu Posten im Kreistag. Dass das so geräuschlos passiert, ist alarmierend.

Kommentar zur Wahl von AfD-Kandidaten in wichtige Positionen im Kreistag im Salzlandkreis: Ein Spiel mit dem Feuer

Foto: vs

Bernburg - Ohne großes Tamtam und ohne Diskussionen hat sich in Bernburg am Mittwoch Bemerkenswertes zugetragen. Mit Claudia Weiss wurde erstmals eine AfD-Kandidatin zur stellvertretenden Kreistagsvorsitzenden gewählt. Wohl mit vielen Stimmen der CDU, dazu gab es in der geheimen Abstimmung mindestens drei Stimmen aus anderen Fraktionen.