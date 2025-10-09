Das Land stellt zunehmend scharfe Bedingungen an Kindertageseinrichtungen, auch räumlich. So peilt Staßfurts Politik den „Zwergenland“-Neubau an – mithilfe der TWS.

Pläne für eine neue Kindertagesstätte in Löderburg.

Löderburg - Das Land Sachsen-Anhalt stellt zunehmend schärfere Bedingungen an Kindertageseinrichtungen, das gilt auch räumlich. So peilt Staßfurts Politik einen Neubau der Kindertagesstätte „Zwergenland“ in Löderburg an – mithilfe der Technischen Werke Staßfurt (TWS). Mit Platz für 100 Kinder im Alter von null Jahren bis zum Schuleintritt will man auf einer Teilfläche der Kleingartenanlage „Am Friedhof“ der Novelle des Landesbildungsprogramms gerecht werden. Räumlich – und damit pädagogisch. Eine frühpädagogische Lernumgebung.