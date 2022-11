Konzept zur Zukunft der Staßfurter Kitas

Staßfurt - Insgesamt zehn Kindertagesstätten in kommunaler Regie und sieben in freier Trägerschaft hat die Stadt Staßfurt inklusive ihrer Ortsteile aktuell zu bieten. Was wird sich in dieser Kita-Landschaft aufgrund der demografischen Entwicklung bis zum Jahr 2035 ändern (müssen)? Diese Frage ist Kernthema eines Konzepts zur Zukunft der Kindertagesstätten, mit welchem die Stadt die Sachsen-Anhaltinische Landes-Entwicklungsgesellschaft (Saleg) beauftragt hat.