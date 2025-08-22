Die Staßfurter Künstlerin Gabriela Siegmund hat in Magdeburg derzeit ihre fünfte Ausstellung. Auch in Staßfurt hat die gebürtige Warschauerin schon ihre Acrylmalerei gezeigt.

Mandala mit blauen Blumen: Es ist eines von zahlreichen Bildern von Gabriela Siegmund aus Staßfurt.

Staßfurt - Gabriela Siegmund kommt mit schwerem Gepäck. In der Hand trägt sie eine stabförmige Handyhalterung. Mit der will sie nun auch ein paar Videoaufnahmen für ihren Instagram-Kanal machen. Vorher fragt sie natürlich. „Ich wollte auch erst mal sehen, ob Sie freundlich sind“, sagt sie und lächelt. Dann nickt sie und baut alles auf. Und lässt während des Interviews in der Staßfurter Innenstadt das Handy laufen.