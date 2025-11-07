weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Ausgezeichnetes Agrarmarkting: Landwirt Hauser – und die letzte Ernte des Jahres

Kartoffeln und Zwiebeln – das ist heutzutage landwirtschaftliches Termingeschäft. Bei Bauer Hauser rodet man derzeit das vorerst letzte Mal. Zu Gast bei der Ernte.

Von Tobias Winkler 07.11.2025, 09:00
Erde, Steine, Unkraut oder beschädigte und ungenießbare Kartoffeln? Direkt auf dem Feld – insgesamt Ackerflächen von 150 Hektar – sortieren drei der rund 15 Mitarbeiter des Hofs die Kartoffeln im ersten von mindestens zwei Durchläufen.
Foto: Tobias Winkler

Atzendorf - Seit wenigen Tagen freut sich der Atzendorfer Landwirt Sebastian Hauser über die Auszeichnung der Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalts. Derzeit erntet der 41-jährige Landwirtschaftsmeister als einer der „Regionalvermarkter 2025“ die letzten Kartoffeln des Jahres. Insgesamt 7.000 Tonnen sind in dieser Saison wie gewohnt zusammengekommen.