Hundekot auf Gehwegen sorgt in Osterwieck für Ärger: Eine Veltheimerin berichtet von täglichen Tretminen direkt vor ihrer Haustür. Warum die Stadt dem Problem in den Osterwiecker Ortsteilen nicht Herr wird.

Auf ihrer Gassirunde durch Veltheim hat Isabell Schmidt immer Tüten für Balous Hinterlassenschaften dabei.

Stadt Osterwieck. - Isabell Schmidt stinkt es ganz gewaltig. Jeden Morgen, wenn die Veltheimerin zur Arbeit fahren will, muss sie beim Verlassen des Grundstücks nach Hinterlassenschaften von Hunden Ausschau halten. Immer wieder warten Tretminen direkt vor ihrem Hoftor oder der Autotür auf sie. Ein Problem, das in allen Ortsteilen der Einheitsgemeinde Osterwieck (Harzkreis) auftritt, bestätigt die Stadtverwaltung, die seit Jahren versucht, Herr der Lage zu werden.