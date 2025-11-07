Ein Auffahrunfall auf der B81 bei Halberstadt hat sich als weit mehr als ein harmloser Blechschaden entpuppt: Ein alkoholisierter Fahrer und riskante Manöver sorgen für Ermittlungen. Jetzt sucht die Polizei dringend Zeugen.

Auffahrunfall mit Folgen: Polizei stoppt betrunkenen Raser auf der B81 in Halberstadt

Der Fahrer des VW ID4 fuhr in Halberstadt auf den abbremsenden Citroen auf.

Halberstadt. - Spätestens am Ortseingangsschild ist das Reduzieren des Tempos und damit der Tritt auf die Bremse zwingend. So auch am Donnerstag (6. November) auf der B81 zwischen Langenstein und Halberstadt. Das Bremsmanöver eines 39-jährigen Citroën-Fahrers mündete jedoch in einen Crash, der einem 43-Jährigen VW-Fahrer nun viel Ungemach bescheren wird.