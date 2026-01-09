weather schneefall
Magdeburg, Deutschland
  4. Nach Hochdruck-Herrschaft: Landwirte haben Zeit für Ski und Wildgänse

Nach Hochdruck-Herrschaft Landwirte haben Zeit für Ski und Wildgänse

Hochdruck sorgte auch im Salzlandkreis für einen sonnigen und trockenen Dezember. Erst zum Weihnachtsfest sanken die Temperaturen – so weit wie schon lang nicht.

Von Thoralf Winkler 09.01.2026, 12:00
Anfang des Jahres hüllt der Winter Staßfurt in eine zarte Schneedecke. Hier ein Blick vom Benneck’schen Hof – entlang der Steinstraße über die Bode bis zum Sodawerk.
Anfang des Jahres hüllt der Winter Staßfurt in eine zarte Schneedecke. Hier ein Blick vom Benneck’schen Hof – entlang der Steinstraße über die Bode bis zum Sodawerk. Foto: Lutz Krüger

Staßfurt/Schönebeck - Der Dezember 2025 stand in Deutschland unter Hochdruckdominanz und verlief außergewöhnlich sonnig sowie sehr trocken. Nach milden Phasen mit teils frühlingshaften Temperaturen in der ersten Dekade meldete sich pünktlich zu Weihnachten der Frost. Eine östliche Strömung in Verbindung mit eisigem Wind ließ den Monat winterlich ausklingen, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) nach vorläufigen Auswertungen seiner rund 2.000 Messstationen.