Steinmetz sieht Begräbniskultur in Gefahr – in Staßfurt beschleunigt durch sehr hohe Friedhofsgebühren. Die sind im Vergleich zu Halle im Schnitt drei Mal teurer.

Lassen hohe Gebühren Staßfurter Friedhöfe zu Parks werden?

Nach Meinung von Steinmetzmeister Christian Elstner müssten - abgesehen von den an sich sehr hohen Friedhofsgebühren allgemein - Wahlurnengräber im Vergleich zu Urnengemeinschaftsanlagen wie hier in Leopoldshall preiswerter sein. Bei Wahlgräbern würden sich die Hinterbliebenen nämlich um die Pflege kümmern.

Staßfurt. - Nicht in dem Ort seine letzte Ruhestätte zu finden, wo man gelebt hat? Kein schöner Gedanke. Die Überreste eines geliebten Menschen in einen Diamanten gepresst? Dann vielleicht doch eher eine Seebestattung oder eine im Wald.