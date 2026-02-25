Friedhofsgebühren und Bestattungskultur Lassen hohe Gebühren Staßfurter Friedhöfe zu Parks werden?
Steinmetz sieht Begräbniskultur in Gefahr – in Staßfurt beschleunigt durch sehr hohe Friedhofsgebühren. Die sind im Vergleich zu Halle im Schnitt drei Mal teurer.
25.02.2026, 18:06
Staßfurt. - Nicht in dem Ort seine letzte Ruhestätte zu finden, wo man gelebt hat? Kein schöner Gedanke. Die Überreste eines geliebten Menschen in einen Diamanten gepresst? Dann vielleicht doch eher eine Seebestattung oder eine im Wald.