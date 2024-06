Die Hundelauffläche in Staßfurt ist in keinem guten Zustand. Warum eine Hundehalterin aus der Stadt mit ihrer Hündin lieber nach Aschersleben fährt.

Die Hundelauffläche in Staßfurt sieht eher nach einer Wildnis aus.

Staßfurt. - Freilaufflächen für Hunde dienen der artgerechten Haltung: Die Vierbeiner erhalten hier Auslauf ohne Leine und können mit Artgenossen spielen und toben. Gerade in der Brut- und Setzzeit (vom 1. März bis zum 15. Juli), wenn Wildtiere ihren Nachwuchs bekommen und deshalb für Hunde auf anderen Grünflächen eine Leinenpflicht besteht, sind Hundehalter auf ausgewiesene Hundelaufflächen angewiesen. In Staßfurt gibt es eine solche Fläche am Löbnitzer Weg – doch die gefällt nicht jedem Hundehalter.