Kinder und Jugendliche gestalteten das musikalische Programm beim Leopoldshaller „Adventszauber“. Was den Besuchern außerdem geboten wurde.

Die drei- bis sechsjährigen Chormitglieder aus der Kita „Struwwelpter“ begeisterten alle Gäste mit ihren weihnachtlichen Liedern.

Staßfurt. - Der Platz vor der St.-Johannis-Kirche in Leopoldshall war am Samstag von Ständen gesäumt. Hier zum Leopoldshaller Adventszauber hatten auch die Schüler des Fachgymnasiums WEMA in Staßfurt eine lange Tafel mit selbstgebackenen Kuchen aufgebaut. Der Erlös kommt in die Klassenkasse, um später den Abiball zu finanzieren.