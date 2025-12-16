Weihnachtszeit Leopoldshaller Adventszauber lockt viele Besucher
Kinder und Jugendliche gestalteten das musikalische Programm beim Leopoldshaller „Adventszauber“. Was den Besuchern außerdem geboten wurde.
16.12.2025, 06:04
Staßfurt. - Der Platz vor der St.-Johannis-Kirche in Leopoldshall war am Samstag von Ständen gesäumt. Hier zum Leopoldshaller Adventszauber hatten auch die Schüler des Fachgymnasiums WEMA in Staßfurt eine lange Tafel mit selbstgebackenen Kuchen aufgebaut. Der Erlös kommt in die Klassenkasse, um später den Abiball zu finanzieren.