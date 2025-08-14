Problemimmobilien in Staßfurt Liebesgrüße nach Halle
Problemimmobilien: Staßfurts Stadtplanung liefert eine Reminiszenz an die Bauausstellung 2010 – und erinnert im Ortschaftsrat ans Projekt „Unter Nachbarn“ aus Halle.
14.08.2025, 06:00
Förderstedt/Staßfurt - Als Teil des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts soll das Problemimmobilienkataster dabei unterstützen, die Eigentümer ungepflegter bis gänzlich leerstehender Immobilien zu ermitteln und zu ermutigen. Mit der Altbaumobilisierungsstrategie will die Stadt einen Eigentümermoderator einsetzen. Derzeit stellt man das Konzept den Ortschaftsräten vor – und nimmt sich ein Beispiel an Halle.