Problemimmobilien: Staßfurts Stadtplanung liefert eine Reminiszenz an die Bauausstellung 2010 – und erinnert im Ortschaftsrat ans Projekt „Unter Nachbarn“ aus Halle.

Das Problemimmobilienkataster Staßfurts, kurz PIKS, ist derzeit Thema in den Ortschaftsratssitzungen.

Förderstedt/Staßfurt - Als Teil des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts soll das Problemimmobilienkataster dabei unterstützen, die Eigentümer ungepflegter bis gänzlich leerstehender Immobilien zu ermitteln und zu ermutigen. Mit der Altbaumobilisierungsstrategie will die Stadt einen Eigentümermoderator einsetzen. Derzeit stellt man das Konzept den Ortschaftsräten vor – und nimmt sich ein Beispiel an Halle.