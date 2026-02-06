Jugendbeirat schmiedet Pläne, um mehr Schwung ins Staßfurter Jugendleben zu bringen und wieder mehr Interesse dafür zu wecken. Auch Jungs sind im Gremium willkommen.

Sie machen sich um das Staßfurter Jugendleben Gedanken. Während der ersten 2026-er Sitzung des Jugendbeirats Marie Lärz (von links), Martha Czuratis, Fiona Richter und Lucy Linge.

Staßfurt. - „Nicht krass ernst, eher authentisch“ wollen sie eines ihrer Ziele verfolgen, nämlich mehr Interesse für ihr Engagement wecken. Das widmen sie nun schon seit ihrer Berufung vor fast genau einem Jahr der Wiederbelebung des Jugendlebens in der Salzstadt. Möglichst auch über ihr Mitspracherecht im Stadtrat und dessen Ausschüssen.