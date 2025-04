Staßfurt - Die Arbeitslosenquote in Staßfurt ist neben Aschersleben eine der höchsten im Salzland. Wie Citymanager Stefan Beyer am Montag im Ausschuss für Stadtentwicklung ausführte, liegt sie in der Region Staßfurt im März bei 10,2 Prozent, ein deutlicher Anstieg zum Vorjahresvergleich. Es habe einen deutlichen Anstieg der Zugänge aus Erwerbstätigkeit in die Arbeitslosigkeit gegeben.

