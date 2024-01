Interview mit Bürgermeister Michael Stöhr will weiter Druck auf Sachsen-Anhalt machen

Der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr erklärt im Interview, was die Bürger und die Wirtschaft in der Egelner Mulde erwartet. Er will für eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen kämpfen.