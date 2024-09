Trotz Haushaltssperre werden begonnene Baumaßnahmen fortgesetzt. So zum Beispiel auch die Sanierung von Straßen, wie der vierte Bauabschnitt der Gollnowstraße in Staßfurt.

Staßfurt - 4,6 Millionen Euro: So groß ist das Loch, das die Stadt Staßfurt im Haushalt stopfen muss. Damit das gelingen kann, hat Staßfurts Bürgermeister René Zok (CDU) eine Haushaltssperre verhängt. Im Haushalt vorgesehene Ausgaben dürfen in der Regel nicht mehr getätigt werden. Doch was heißt das genau für die Stadt? Was bedeutet das für die Bürger? Welche Einschränkungen sind zu erwarten? Zusammen mit Frank Wabnitz, Leiter der Serviceeinheit Finanzen und Beteiligungsmanagement, beantwortet die Volksstimme die wichtigsten Fragen.