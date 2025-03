In Staßfurt hat Landessozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) um mehr solidarisches Miteinander insbesondere für Ältere geworben, unter anderem mit Nachbarschaftshilfe.

Ministerin in Staßfurt: Brauchen nicht mehr Pflegeheime

Staßfurt. - Gesundheit und Pflege im gewohnten Umfeld – solange wie möglich: Das war Inhalt eines Abends, zu dem der SPD-Kreisverband ins Theatercafé eingeladen hatte. Sozialministerin Petra Grimm-Benne kam am Montag nach Staßfurt, um über Ziele und Möglichkeiten eines gut betreuten Älterwerdens in gewohnter Umgebung zu sprechen. Die Gesellschaft sei gefordert, „Pflegebedürftigkeit so weit wie möglich nach hinten zu schieben“. Präventive Angebote wie Nachbarschaftshilfe würden zum Beispiel auch gegen Einsamkeit helfen. Die Ministerin erwähnte die Möglichkeit der 131-Euro-Entlastungshilfe und empfahl die Beratungsstelle für kommunale Quartiersentwicklung.