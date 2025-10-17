Wohnen und Leben Mit Lage und günstigen Mieten Magdeburger nach Staßfurt locken
Welche Vorstellungen die Wobau Staßfurt angesichts Einwohnerschwund und Leerstand an Investitionen und letzten Abrissplänen hat. Was sich Ortschaftsräte wünschen.
17.10.2025, 18:02
Staßfurt. - „Alles über 15 Prozent Leerstand ist für die Wohnungswirtschaft nicht schön“, bringt es Daniel Bierbach im Ortschaftsrat kürzlich auf den Punkt. Der Geschäftsführer der kommunalen Wobau Staßfurt stellt in seinem Bericht zur Situation bezüglich demografischer Entwicklung und Vorhaben für die nächsten Jahre fest, dass man momentan bei einem Bestand von 1.671 Wohneinheiten über einen Ertragswert an Immobilien in Höhe von 39 Millionen Euro verfüge.