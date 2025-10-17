Welche Vorstellungen die Wobau Staßfurt angesichts Einwohnerschwund und Leerstand an Investitionen und letzten Abrissplänen hat. Was sich Ortschaftsräte wünschen.

Wie die Wobau Staßfurt ihren Bestand attraktiver gestalten und gegen den Leerstand vorgehen will, erläutert Geschäftsführer Daniel Bierbach kürzlich im Ortschaftsrat. Auch letzte Abrisspläne gehören dazu.

Staßfurt. - „Alles über 15 Prozent Leerstand ist für die Wohnungswirtschaft nicht schön“, bringt es Daniel Bierbach im Ortschaftsrat kürzlich auf den Punkt. Der Geschäftsführer der kommunalen Wobau Staßfurt stellt in seinem Bericht zur Situation bezüglich demografischer Entwicklung und Vorhaben für die nächsten Jahre fest, dass man momentan bei einem Bestand von 1.671 Wohneinheiten über einen Ertragswert an Immobilien in Höhe von 39 Millionen Euro verfüge.